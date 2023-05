Teilweise misslungenes Werk

Im konkreten Anlassfall hatte der AG eine über das allgemeine Stromnetz angeschlossene elektrische Warmwasserbereitung vorgegeben, was nach dem steiermärkischen Baugesetz unzulässig ist und zur Untersagung der Benützung des Wohnhauses geführt hat. Der OGH hat zur Warnpflicht ausgeführt, dass von einem Fachunternehmen für Heizungs- und Sanitärinstallationen die Kenntnis der einschlägigen Bauvorschriften zu erwarten wäre und der AN daher warnen hätte müssen.

Das Werk war jedoch (unstrittig) nur in Hinblick auf die Warmwasserversorgung misslungen. Zur Frage, ob eine Warnpflichtverletzung für ein nur teilweise misslungenes Werk zum Verlust des gesamten Werklohns führt, hielt der OGH fest, dass der AN seinen Werklohnanspruch am nicht von der Warnpflichtverletzung betroffenen Teil des Werks behält, wenn der AG ein Interesse an diesem Teil der Leistung hat.