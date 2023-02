Woher kommt Vergaberecht?

Dem Fürsten gelang die Umsetzung des Plans aber nicht. Seine Berater (und die Einkäufer, die gar nicht davon begeistert waren) fanden immer neue Einwände, die sie dem Fürsten und seinen Nachfahren in den nächsten Jahrhunderten entgegenhielten, so zum Beispiel: Die Bürokratie des Plans würde mehr kosten als bringen; es fänden sich zu wenige Einkäufer, die schreiben und lesen könnten; man solle doch viel mehr in budgetvermehrende Grundlagenforschung investieren, damit endlich der "Stein der Weisen" gefunden werde.