Bau mit BIM

Bei der Errichtung des neuen Terminalgebäudes kommt ein BIM-Modell (Building Information Modeling) zum Einsatz: Die Baupläne werden vollständig digital erfasst und virtuell in einem digitalen Zwilling abgebildet. Das gesamte Gebäude ist so virtuell begehbar. Via Mausklick kann man alle Räume, Ebenen und Flächen des künftigen Terminalgebäudes durchwandern. Dabei sind nicht nur Wände, Stiegenhäuser, Aufzugsschächte und sonstige bauliche Gegebenheiten dargestellt, sondern auch alle Leitungen und Anschlüsse, die für Energieversorgung, Haustechnik und IT im Gebäude künftig nötig sind, enthalten. Der Vorteil: Im Bauverlauf wird der Echtbestand zeitnah erfasst, alle Einbauten sind damit auch für die Betriebsführung digital verfügbar.

Den Start der intensiven Bauphase feierten die Flughafen-Vorstände Julian Jäger und Günther Ofner gemeinsam mit Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.