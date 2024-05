Bei laufendem Betrieb

Während innerstädtische Baustellen oft ohnehin mit einer gewissen logistischen Herausforderung einhergehen, stellte die Baustellenlogistik innerhalb des Krankenhausareals eine wesentliche Aufgabe dar. Der laufende Betrieb des AKH Wien darf durch die Bauarbeiten in keiner Weise behindert werden, die Erreichbarkeit für Einsatzfahrzeuge muss ebenso jederzeit gewährleistet sein. Die Zu- und Abfahrtswege zu den Baufeldern sind somit beschränkt, Lieferungen und Zufahrten erfordern eine Anmeldung und werden in entsprechenden Slots eingetaktet. Trotz der Notwendigkeit einer möglichst genauen Transportplanung, konnten kurzfristige Änderungen im Ablauf mit den zuständigen Personen vor Ort meist unkompliziert und auf kurzem Wege abgestimmt werden.

Zeitgleich zu den Arbeiten am CTM fanden, nur wenige Meter entfernt, spektakuläre Abbrucharbeiten mit „fliegendem“ Bagger statt. Wo früher ein rund 80 m hoher Turm die Krankenpflegeschule und ein Wohnheim beherbergte, entsteht aktuell ein weiteres neues Forschungsgebäude, das „Eric Kandel Institut - Center for Precision Medicine“, kurz CPM. Aufbauend auf den Erkenntnissen der erfolgreichen Arbeiten am CTM konnte die Bauer Spezialtiefbau GmbH in enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen Planungsbüro Toms Ziviltechniker GmbH auch für das nebenliegende Baufeld eine technisch und somit auch wirtschaftlich optimierte Ausführungsvariante der Spezialtiefbauarbeiten erarbeiten und setzen demnach die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Projektpartner Strabag AG fort.

Ausgeführte Arbeiten BVH CTM:

Ausführungszeitraum April bis September 2023

349 verrohrte Bohrpfähle DN 880 mm 110 Stück Baugrubenumschließung 239 Stück Gründung



3 Inklinometermessrohre

Ca. 630 m² Spritzbetonausfachung zwischen den Bohrpfählen

Ca. 300 m² Böschungssicherung Spritzbeton

Geplante Leistungen BVH CPM: