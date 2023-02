Neue Verfahren und der Einsatz anderer Materialien stehen also auf dem Plan, aber auch bei den Bau­stoffen selbst besteht Handlungsbedarf, sind doch Zement und Stahl zentrale Treiber der CO2-Emissionen. Aus diesem Grund wird der Ruf nach einem CO2-­neutralen Beton immer lauter. Ein Blick in die Spezial­tiefbauunternehmen zeigt: Bei so manchen wird erst intern über CO2-neutralen Beton diskutiert, während er bei anderen bereits auf der Tagesordnung steht. So kommt beispielsweise bei einem Projekt von i+R Spezialtiefbau in Bregenz ein neuer Klimabeton zum Einsatz. Was das ist, erklärt Geschäftsführer ­Riediger: "Bei diesem Beton wird ein Teil des notwendigen Zements durch technischen Kohlenstoff ersetzt, wodurch sich die CO2-Bilanz in Summe reduziert.“ Circa 41 Prozent CO2-Äquivalent sollen durch den Einsatz des Klimabetons eingespart werden.