Die Peri SE hat die Mehrheit an der Kern Tunneltechnik SA mit Sitz in Lugano (Schweiz) übernommen. Die Kern Gruppe hat aktuell rund 80 Mitarbeiter an drei Standorten und ist nach eigenen Angaben ein führender Anbieter für Secondary Lining Lösungen bei Tunnelprojekten – dem Herstellen von Ortbetoninnenschalen beim Bau von Tunneln in bergmännischer Bauweise. Hauptmärkte der Kern Gruppe sind die DACH-Region, Großbritannien und USA. Neben dem Sondermaschinenbau bietet Kern Gesamt-Logistiklösungen und Ingenieurdienstleistungen für komplexere Bauprojekte an.

Das Unternehmen wird laut Peri „als eigenständige Einheit innerhalb der Peri Gruppe, unter bisheriger Führung, Marke und Firmierung“ weitergeführt. „Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kern werden übernommen“ und „alle Standorte des Unternehmens“ weitergeführt.