Neue Trends und das lebendige Zusammenspiel zwischen Farbe und Design auf Böden und Wänden, aber auch mit Teppichen, Leuchten, Accessoires und Polstermöbeln präsentierte Innenarchitektin, Journalistin und Trendexpertin Holly Becker in Form von sechs inspirierenden Raumszenarien, die sie in Zusammenarbeit mit Caparol Icons und dem Concept Store by Möbel Staude installiert hatte. Dabei griff sie auch das zentrale Thema der „Domotex floored by nature“ auf. Zielpublikum waren vor allem verschiedene Fachleute wie Fachhändler*innen, Architekt*innen, Innenarchitekt*innen und Objekteur*innen, die entdecken sollten, wie verschiedene Produkte harmonisch kombiniert werden können, um ein zusammenhängendes Themenfeld zu schaffen. Italienischen Flair verbreitete die Ausstellung „Insight Italy“, mit der die Domotex einen besonderen Länderschwerpunkt setzte. Auf 600 Quadratmetern konnte man anhand der präsentierten Trends, einer Ausstellung und Konferenzen spannende Einblicke in den italienischen Markt und in die italienische Designszene gewinnen.

Wer die Domotex diesmal verpasst hat, kann sich den Termin schon jetzt für nächstes Jahr in den Kalender eintragen: Die nächste Domotex Carpets & Rugs findet vom 16. bis zum 19. Januar 2025 in Hannover statt.