Stahlzargen werden zum überwiegenden Teil in neu zu errichtenden Objektgebäuden verbaut. Der Bedarf war in diesem Bausegment auch im vergangenen Jahr noch hoch. Laut einer "Branchenradar"-Marktanalyse stagnierte der Stahlzargen-Absatz in Österreich im Jahr 2022 mit rund 442.000 Stück auf Vorjahresniveau. Aufgrund steigender Verkaufspreise erhöhten sich die Herstellererlöse um 6,5 Prozent gegenüber Vorjahr auf 38,1 Millionen Euro.

Umsatzzuwächse gab es in allen Produktsegmenten, ein Absatzplus jedoch nur bei stumpf einschlagenden Modellen. Zudem entwickelten sich nachfrageseitig Zargen zur Montage im Ständerwerk etwas besser als Mauerwerkzargen. [gr]