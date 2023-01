Die Folgen der Nutzung sind keine Mängel

In der Kfz-Branche werden Serviceintervalle als selbstverständlich erachtet. Auch Produkte des Metallbaus unterliegen einer unvermeidbaren Alterung und Abnutzung. Doch in der Baubranche ist noch längst nicht allen klar, dass Fenster, Türen, Tore und Fassaden einer regelmäßigen Wartung (Instandhaltung) unterliegen. Welche Arbeiten in welchen Intervallen für die Wartung vorzusehen sind, ist vom Hersteller vorzugeben.

Die wiederkehrende Wartung bringt einige Vorteile mit sich, etwa die Vorbeugung von Störungen, minimierte Betriebs- und Instandhaltungskosten, eine Erhöhung der Lebensdauer der Produkte und damit den langfristigen Erhalt der Investition, etc..