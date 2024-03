Die schnellsten Tore der Welt

Hochgeschwindigkeitstor

Mit Federgewichtsausgleich und einer Öffnungsgeschwindigkeit von über 4 m/s ist das HS 5040 TurboLux S von Hörmann laut Hersteller das schnellste Spiraltor der Welt. Die Ausführung mit wartungsfreien Gegengewichten ist mit maximal 3,5 m/s fast genauso schnell. Die Schließgeschwindigkeit des Tores liegt bei 1,0 m/s. Schnelllauftore wie das Hörmann Spiraltor TurboLux erfüllen mit ihren hohen Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten wichtige Funktionen im Innen- und Außenbereich von Industrie- und Logistikgebäuden: sie minimieren die Wartezeit an Zu- und Durchgängen, reduzieren Energie- und Lüftungsverluste und senken das Kollisionsrisiko mit Flurförderzeugen im täglichen Betrieb.

Das Hörmann Spiraltor TurboLux ist mit einer maximalen Breite und Höhe von 5.000 Millimeter in zwei Ausführungen erhältlich. Der Unterschied der beiden Ausführungen liegt im Ausgleich der Gewichte: Das HS 5040 TurboLux S öffnet mit Federgewichtsausgleich in über 4 m/s. Diese hohe Öffnungsgeschwindigkeit verringert Lüftungsverluste und sorgt für eine hohe Energieeffizienz und Kosteneinsparung. Gleichzeitig werden Wartezeiten bei der Durchfahrt reduziert, Kollisionen mit Menschen und Fahrzeugen vorgebeugt und somit der Materialfluss optimiert und beschleunigt. Das HS 5040 TurboLux öffnet mit wartungsfreien Gegengewichten, die für einen besonders ruhigen und verschleißarmen Torlauf sorgen. Die Öffnungsgeschwindigkeit dieses Tores liegt bei einem immer noch hohen Wert von maximal 3,5 m/s.

Etwa 90 Prozent des TurboLux Torblatts sind transparent, was maximalen Lichteinfall und eine freie Sicht ermöglicht. Das Torblatt besteht aus schmalen Aluminiumprofilen und schlagfesten, rahmenlosen Polycarbonatsektionen mit einer Höhe von 550 mm. Die homogene Torblattansicht wird weder durch Scharniere noch durch senkrechte Sprossen gestört. Die Konstruktion erfüllt die Windwiderstandsklasse 2 (DIN 12424) und eignet sich als Innen- und Außentor. Optional ist die Ausführung auch mit geprüftem Windwiderstand der Klasse 4 erhältlich. Anstelle der klaren Durchsicht ist auch eine Folierung in mehreren Farben möglich.

Die TurboLux Tore verfügen wie alle Schnelllauftore von Hörmann serienmäßig über ein Sicherheitslichtgitter. Damit werden Hindernisse bis zu einer Öffnungshöhe von max. 2.500 Millimeter zuverlässig erkannt. Wird im Torbereich eine Person oder ein Gegenstand erkannt, verhindert das Lichtgitter eine Kollision. Das Tor wird dabei mit der Soft-Stopp-Funktion schonend und verschleißarm abgebremst.

Der Antrieb der TurboLux Tore befindet sich platzsparend in der Mitte der Spirale, die durch eine transparente Wellenverkleidung vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigungen geschützt ist.

Der Antrieb ist besonders verschleißarm und für mehr als eine Million Zyklen ausgelegt. Die TurboLux Tore werden vormontiert geliefert und lassen sich von zwei Monteuren innerhalb eines Tages einbauen.