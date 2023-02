Sicher und barrierefrei: Schlösser mit Kippfallentechnologie

In der Vergangenheit ging der Anspruch an Dichtigkeit, Schallschutz und Einbruchhemmung oft zu Lasten der Leichtgängigkeit und Barrierefreiheit von Türen. Mit der Markteinführung der neuen Schlossgeneration im Sommer 2023 gelingt jetzt die Kombination von hoher versteckter bzw. nicht bemerkbarer Sicherheit und Bedienkomfort. Trotz vieler Verriegelungspunkte ist dank der angewandten Kippfallentechnologie die Einhaltung der maximalen Bedienkräfte nach EN179/EN1125 gegeben. Die Anzahl der einbruchhemmenden Verriegelungspunkte ließe sich sogar weiter erhöhen ohne den Bedienkomfort negativ zu beeinflussen, heißt es vonseiten der Hersteller. Selbst bei dichten Türen halten die neuen Schlösser die Bedienkräfte nach EN1125/EN179 ein. Auch große Druckunterschiede, zum Beispiel in Schleusenbereichen, haben keinen Effekt auf die barrierefreie Nutzung der jeweiligen Tür.