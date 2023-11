Automatische Karusselltüren finden sich aufgrund ihres tollen Designs vorwiegend im Eingangsbereich großer, repräsentativer Objektbauten und sind wegen ihrer eleganten Ausführung (eloxierte Oberfläche, Edelstahlbeschichtung) zugleich architektonischer Bestandteil einer Fassade. Karusselltüren sind aber auch Energiesparer, wenn es darum geht, Zugluft und Temperaturschwankungen entgegenzuwirken. Besonders die Vermeidung von Zugluft ist mit einer Karusselltür sehr effektiv zu lösen. Durch den erzielten stark reduzierten Wärmeaustausch lässt sich je nach Jahreszeit der Heiz- oder Klimatisierungsaufwand zum Teil drastisch verringern.

Metallbauer finden bei den einschlägigen Herstellern ein vielseitiges Programm. Die automatischen Türlösungen sind nicht nur für Neubauten interessant, sondern ebenso zum Nachrüsten in Sanierungsobjekten.

Dormakaba: Ganzglas-Karusselltüren

Durch ihr transparentes und elegantes Design ist die Ganzglas-Karusselltür KTV Atrium Flex ein optischer Blickfang im Eingangsbereich. Der in der Decke installierte, moderne Direktantrieb KT Flex Direct ermöglicht bedarfsgerechte Antriebslösungen und stellt gemeinsam mit dem Lichtring ein Designmerkmal dar. Die Ausstattungsoptionen sind flexibel, wie etwa drei- oder vier-flügelige Drehkreuzausführungen und Seitenwände mit Verbundsicherheitsglas. Getestet und zertifiziert sind die Türen auf zwei Millionen Zyklen Dauerhaltbarkeit. Die Tür passt sich dem Objektdesgin von transparenten Fassaden aus Stahl und Glas mit den schlanken Profilansichten und einer nahezu vollflächigen Verglasung an.

FAAC: auch als schiebetür nutzbar

Die RD 2W ist eine zweiflügelige Karusselltür, die in den meisten Fällen mit einer im Drehteil integrierten automatischen Schiebetüre und seitlichen Vitrinen ausgestattet wird. Diese Standardausführung erlaubt, bei temporär besonders hoher Personenfrequenz die Karusselltüre als normale Schiebetüre zu nutzen und somit die Durchflußmenge zu maximieren. Alternativ kann der Drehteil auch mit Pendeltüren, die eine breite Öffnung für das Einbringen sperriger Gegenstände bieten oder mit fixen Glaselementen ausgestattet werden. In allen Fällen stellt der Drehteil auch gleichzeitig den sicheren Nachtabschluss dar. Die stromsparende, in der Deckenuntersicht des Rotors integrierte LED Beleuchtung erlaubt ein komfortables und sicheres Gefühl beim Durchschreiten der Karusselltüre. Die FAAC RD 2W verfügt durch ihren radialen Sicherheitsschiebeflügel neben der sensorischen Absicherung über einen zusätzlichen Sicherheitsstandard. Mit einer kompakten Bauhöhe von lediglich 330 Millimeter wirkt der obere Kranz besonders elegant, kann aber auf Wunsch auch erhöht werden. Außer den Standarddurchmessern 3.600 Millimeter und 600 Millimeter-Schritten bietet sind auch Zwischenmaße für Durchmesser und Durchgangshöhen möglich, womit auf architektonische Kompromisse hinsichtlich der Fassadenteilung verzichtet werden kann. Neben beliebigen RAL Pulverbeschichtungen ist die FAAC RD 2W auch mit repräsentativen Verkleidungen wie Messing oder Edelstahl lieferbar. Durch eine bereits werkseitig integrierte zuschaltbare Steuerung zur Reduktion der Drehgeschwindigkeit wird die Karusselltür auch den Bedürfnissen von gehbehinderten Personen gerecht. Die FAAC RD 2W entspricht der ÖNORM EN 16.005. Zahlreiches Zubehör komplettiert den Lieferumfang. FAAC bietet auch drei – und vierflügelige Karusselltüren an.

GEZE: hoher begehkomfort

Revo.Prime nennt sich bei Geze eine Premiumlösung für Karusselltüren. Das Türsystem zeichnet sich durch eine besonders geringe Kranzhöhe und schmale Profilsysteme aus.