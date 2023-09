So unterschiedlich wie die Gebäude, in denen Türen montiert werden, so unterschiedlich sind auch die Ansprüche an diese. Ob im Neubau oder bei der Renovierung, ob in Privat- oder Funktionsgebäuden – im Kontakt mit Feuchtigkeit können Standardtüren schnell an ihre Belastungsgrenze kommen. Denn die für die Fertigung eingesetzten Materialien sind nicht für den Einsatz in Feuchträumen ausgelegt. Die Übersicht zeigt Lösungen auf, die für die Beratung von Kund*innen, aber auch während der Montage auf der Baustelle hilfreich sind.

Was ist ein Nassraum?

Wo beginnt und wo endet ein Nassbereich? Wie viel Feuchtigkeit kann als „normal“ angesehen werden? Leider gibt es hierfür keine genaue Regelung. So besteht ein relativ großer Ermessensspielraum, der in einer Beratung ganz nach den jeweiligen Ansprüchen interpretiert werden kann. Wird eine hochwertige oder eher ein preiswerte Lösung gesucht? Handelt es sich um private oder öffentliche Auftraggeber*innen? Die alles entscheidende Frage ist: „Mit wie viel Feuchtigkeit ist über den Nutzungszyklus tatsächlich zu rechnen?“ Handelt es sich um Sanitärräume, ein Badezimmer oder soll der Raum, in dem sich ein Schwimmbecken befindet, durch eine Tür abgetrennt werden?

Eine Frage der Beanspruchung

Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die Beanspruchung bei einer öffentlichen Nutzung und auch bei einem Miet­objekt wesentlich höher ist als bei einer privaten Nutzung durch die Bauherren selbst. Einerseits sind die Reinigungsintervalle von öffentlichen Gebäuden mit einer entsprechenden Nutzungsfrequenz ganz andere als bei einem Objekt mit Eigennutzung. Andererseits kann davon ausgegangen werden, dass die Bewohner*innen bzw. Nutzer*innen von Mietobjekten nicht ganz so sensibel mit dem Thema Feuchtigkeit umgehen. Sind private Auftraggeber*innen erst einmal durch eine entsprechende Beratung informiert, ist davon auszugehen, dass sie ihr Nutzerverhalten an auftretende Feuchtigkeit anpassen und entsprechend reagieren. Ein weiterer zu beachtender Punkt ist auftretende Baufeuchtigkeit. Handelt es sich bei dem Gebäude um einen Neubau oder ein Bestandsgebäude? Zeigen sich beim Aufmaß im Altbau Hinweise auf gelegentlich eindringende Feuchtigkeit? Oder ist der Zustand des Neubaus so, dass Wände und Böden noch merklich viel Baufeuchte abgeben? Hier sollte genau hingeschaut und entsprechende Maßnahmen wie eine Bautrocknung eingeleitet werden.