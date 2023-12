Aktuelle Ausstellungen im Glasmuseum Frauenau

Rainer Metzger – Der nächste Augenblick

Als "gemaltes Leben" bezeichnet Rainer Metzger seine Werke selbst. In seinen Bildern hält er Augenblicke fest. Urbane Szenen haben es Rainer Metzger dabei besonders angetan. Ob im Café, an der Tankstelle oder mitten im Verkehr, er versteht es, seinen Motiven eine ganz eigene Atmosphäre zu verleihen. Gleichermaßen bringt er Stimmungen in der Natur mit gekonntem Pinselstrich zum Ausdruck. Die weichen Konturen und das Spiel mit dem Licht, seien es das Licht der Sonne oder die Neonlichter der Stadt, sind charakteristisch für die Werke des in Frauenau arbeitenden Malers.

Seine Werke in Glas sind meist in der Graal-Glastechnik hergestellt. Rainer Metzger bemalt in der sogenannten Nass-in-Nass-Technik ein Kölbel. Dieses wird anschließend in der Glashütte am Glasofen erwärmt, mit Klarglas überzogen und zum Gefäß geformt. So werden die panoramahaften Bilder ins Glas eingeschlossen, die Augenblicke konserviert.

Im Kabinett des Glasmuseums Frauenau zeigt er neben den Arbeiten mit Glas einen Einblick in seine Bilderwelten, die er mit Öl und Acryl auf die Leinwand und das Papier bringt. Der Eintritt ins Kabinett ist kostenlos.

(bt)