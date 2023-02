Die heurige AMK-Jubiläumstagung findet von 11. bis 14. Mai in Kärnten statt. Auf dem Programm stehen Fachvorträge mit den Themenhighlights "Bauanschlüsse", "Brüstungen und Überkopfverglasungen", "Schadensfälle aus der Sicht des Sachverständigen" oder "Photovoltaik und der Einsatz im konstruktiven Glasbau". Das Rahmenprogramm führt unter anderem in die Stadt Villach, in das Stift Ossiach, auf die Burg Finkenstein und in das Bergwerk Bad Bleiberg. Dabei erwarten die Teilnehmer*innen auch spannende Geburtstagsüberraschungen.

Detaillierte Infos zu Programm, Anmeldung und Hotelbuchung der AMK-Tagung 2023 findet man auf amk-kramsach.at.

(bt)