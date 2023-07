Arbeiten mit Holz: Selbst probieren

Mit "Chillen" hatten die Jugendlichen bei der von proHolz Tirol in Kooperation mit der Tiroler Fachberufsschule für Holztechnik (TFBS Absam) organisierten Holzolympiade nichts am Hut. Es galt für die Schüler*innen, ihr Wissen und die Geschicklickeit rund um den Werkstoff Holz unter Beweis zu stellen. An 18 verschiedenen Werkstationen versuchten sie sich am Sägen, Hobeln, Drechseln und vielem mehr. Im Wettkampfmodus zeigten sie ihr Könnnen und handwerkliches Geschick. Zusätzlich gab es aber auch interessante Einblicke in die moderne technische Ver- und Bearbeitung von Holz, wie zum Beispiel an der Laser- und CNC-Maschine. Die Fachlehrer vor Ort, Lehrer*innen von weiterführenden Schulen, ausgebildete Waldpädagogen sowie engagierte Unternehmer*innen der Tiroler Holzbranche standen den Schüler*innen dabei zur Seite und sorgten für einen spannenden Tag.