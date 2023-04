Zu den Kernthemen zählten künstliche Intelligenz, Wasserstoff, Energiemanagement, die vernetzte und intelligente Produktion sowie das neue Datenökosystem "Manufacturing-X". "In den Messehallen herrscht Aufbruchsstimmung", sagte Jochen Köckler, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe AG, in seiner Bilanz nach dem Ende der heurigen Industriemesse. Mehr als 4.000 Ausstellerfirmen haben in Hannover 130.000 Besucher*innen aus aller Welt Lösungen für eine digitale, vernetzte sowie nachhaltige Industrie präsentiert. "Die Technologien für eine wettbewerbsfähige und klimaneutrale Industrieproduktion sind verfügbar – jetzt brauchen wir Tempo und Entschlossenheit in der Umsetzung", so Köckler.