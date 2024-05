Einzigartiges Spektrum

Das große Spektrum gestalterischer Disziplinen an einer Schule ist in Österreich einzigartig – auch auf internationaler Ebene findet man kaum vergleichbare Ausbildungsmöglichkeiten. Zudem ist die HTBLVA ein besonderer Ort des freien Denkens und der Vernetzung: junge, begabte Menschen inspirieren sich gegenseitig und stehen in regem Austausch mit ihren Lehrenden. Überall auf der Welt kann man erfolgreichen Designer*nnen und Künstler*nnen begegnen, deren Laufbahn an der Grazer Ortweinschule begonnen hat.

Und was ist nun eine „Runte“? Besuchen Sie die Ausstellung und finden es heraus! (gh)