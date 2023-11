Austrian Glastechnik Award 2024

KATEGORIEN

Eingericht werden können Glas-Projekte in den folgenden drei Kategorien:

• Glasbau Außenraum

• Glasbau Innenraum

• Glaskunst

PROJEKTE

Die Projekte dürfen bei Einreichung nicht älter als 24 Monate sein. Pro Unternehmen dürfen maximal zwei Projekte, jedoch nur ein Projekt pro Kategorie, eingereicht werden. Ein österreichischer Standort des Projekts ist nicht Bedingung.

WER KANN MITMACHEN?

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen und Unternehmen mit gültiger österreichischer Glaser-Gewerbeberechtigung.

BEWERTUNG

Eine unabhängige Fachjury bewertet die Einreichungen nach mehreren Kriterien. Pro Kategorie werden drei Projekte nominiert und schließlich je ein Siegerprojekt gekürt.

EINREICHSCHLUSS

Die Teilnahmeunterlagen müssen vollständig ausgefüllt bis spätestens 12. Mai 2024 in der Bundesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler unter baunebengewerbe@bigr4.at eingelangt sein.

PREISVERLEIHUNG

Die Verleihung der Austrian Glastechnik Awards 2024 findet am 21. Juni 2024 im Rahmen der Glasscherb’ndanz im Hotel Andaz Vienna am Belvedere in Wien statt.

PREISE

Alle Nominierten erhalten zwei Eintrittskarten zu den Glasscherb’ndanz. Den Gewinner*innen winken Preisgelder sowie Präsentationen des Siegerprojektes und des Unternehmens in der Zeitschrift GLAS, auf den Homepages dieglaser.at, d-g-s.at, handwerkundbau.at sowie den Facebook- und Instagram-Accounts der österreichischen Glaser.