Harter Kampf um den Titel

Auch die besten jungen Glasbautechniker*innen Österreichs kämpften um den begehrten Titel. Die acht Teilnehmer*innen hatten fleißig trainiert und konnten bei den AustrianSkills zeigen, was sie können. Als Wettbewerbsaufgabe mussten sie eine Vitrine inklusive Bleiverglasung fertigen.

Nach drei intensiven und spannenden Tagen stand er schließlich fest, der neue Staatsmeister in Glasbautechnik 2023. Marcel Resch von Hütinger Glas aus St. Nikolai im Sausal in der Steiermark konnte seinen Sieg kaum glauben: "Nie im Leben hätte ich damit gerechnet, dass ich am Podium ganz oben lande. Eigentlich ist in den vergangenen drei Tagen so ziemlich alles schiefgegangen, was ich mir vorgenommen habe. Dass es sich nun doch ausgegangen ist, führe ich darauf zurück, dass ich einen extrem hohen Anspruch an mich selbst gehabt habe." Dieser Ehrgeiz hat sich gelohnt. Herzliche Gratulation an den frisch gebackenen Staatsmeister!

