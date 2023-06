Die Corona-Pandemie bewog die Ballorganisation, vom traditionellen Jänner-Termin auf den Sommer zu wechseln. Zum zweiten Mal fanden die beliebten Glasscherb´ndanz nun im Juni statt. Und als Sommerball finden sie immer mehr Fans: Über 160 Glaser*innen mit Familien und Freunden aus ganz Österreich und Gäste aus Deutschland, Liechtenstein und den Niederlanden genossen die Sommernacht in märchenhafter Kulisse. Das Hotel Schloss Wilhelminenberg bietet vom Ballsaal und der großen historischen Terrasse aus freien Blick über Wien. Draußen wurde geplaudert, drinnen wurde gefeiert. Die Band Sumawind sorgte für Musik zum Tanz, die Barkeeper im Erdgeschoß mixten Sommercocktails und das fleißige Personal versorgte die Tischgäste mit kulinarischen Köstlichkeiten.

Der Ball bietet auch einen würdigen Rahmen für Ehrungen. Dieses Jahr wurden wieder verdiente Mitglieder der österreichischen Glaserschaft ausgezeichnet: Die beiden Sachverständigen und Normenexperten Michael Marte und Frank Kleeberg erhielten die Silberne Ehrennadel, Wiens Berufsgruppenvorsitzender der Glaser und seit Jahrzehnten engagiertes Innungsmitglied Leopold Planer sogar die höchste Auszeichnung, die Goldene Ehrennadel der Glaser. Eine Ehrenurkunde für die unermüdliche Unterstützung der österreichischen Glaser*innen erhielt Vandaglas Ziegler Geschäftsführer Robert Westermayer, der demnächst in den verdienten Ruhestand wechselt. Die Urkunde für das 65-jährigen Bestehen der Leopold Planer Ges.m.b.H. nahm stolz Leopold Planer Junior entgegen. Und der aus Kärnten angereiste Männerchor sang den Geehrten ein Ständchen.

Nun dauerte es nicht mehr lange bis zum Highlight der Glasscherb´ndanz: Der Verlosung der fast 100 kulinarischen Körbe bei der Mitternachtstombola. Die bunten Lose auf den Tischen bereitgelegt, fieberten die Ballgäste der Ziehung entgegen, die ob der Menge an Geschenkkörben eine spannende Stunde dauerte. Nach der Stärkung mit Gulaschsuppe auf Einladung der Wiener Innung wurde am Parkett und an der Bar bis in die Morgenstunden weitergefeiert. Ein gelungenes Fest!

Klicken Sie in den beiden unten stehenden Galerien durch die Bilder der Glasscherb´ndanz 2023!