Die Highlights des Rahmenprogramms

Kongress: Bauen 2023 – was jetzt zu tun ist

An den ersten beiden Messetagen veranstaltet das deutsche Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen einen Kongress im Internationalen Congress Center (ICM) . Zu den Schwerpunktthemen der Konferenz zählen unter anderem "Klimagerechtes und ressourcenschonendes Bauen" und "Ressourcenengpässe – Ursachen, Folgen, Lösungsansätze".

Forum C2: Treffpunkt internationaler Top-Architekt*innen

Auf die Frage, wie das Bauen von morgen aussehen soll, gibt es viele Antworten. Im Forum der Halle C2 erhalten Besucher*innen einen umfassenden Überblick zu verschiedenen Lösungsansätzen zukunftsfähiger Architektur. Namhafte internationale Designer geben Einblicke in aktuelle Projekte. Unter anderem spricht Elisabeth Endres über "Das Bauen von morgen" (Montag, 17. April), Kim Le Roux stellt "Kreislauffähiges Bauen in der Praxis" vor (Dienstag, 18. April), Erez Ella gibt Einblicke in "Zukunftsstädte: Daten und Design" (Freitag, 21. April). Insgesamt finden im Forum C2 über 40 Vorträge und Diskussionsrunden statt.

Vier Sonderschauen zu den Leitthemen der BAU

Praktische Anwendungsbeispiele zeigen seit vielen Jahren die begleitenden Sonderschauen der BAU. Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) gestaltet ihren Auftritt diesmal nach dem Motto "Bauen 2030 – nachhaltig, klimapositiv und zirkulär" (Halle C2, Stand 518).

In unmittelbarer Nähe legt das Fraunhofer Institut BAU den Fokus auf "Das Bauen der Zukunft – digital, nachhaltig, bezahlbar" (Halle C2, Stand 528) und deckt zugleich die BAU-Trendthemen "Digitale Transformation", "Ressourcen & Recycling" sowie "Zukunft des Wohnens" ab.

Ebenfalls in der Halle C2 auf Stand 101 beleuchtet die Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik (GGT) "die DNA des Bauens – digital, nachhaltig, authentisch" anhand der neuen GGT-Musterimmobilie.

Im Hinblick auf Wetterveränderungen thematisiert das ift Rosenheim "Klimasicher Bauen mit nachhaltigen und klimaresilienten Bauprodukten" (Halle C4, Stand 502).

Innovation Hub mit Start-Up-Area

Einen Ausblick auf die Baubranche von morgen gibt der Innovation Hub in der Halle B0. In dem mit nachhaltigen Materialien gestalteten Ausstellungsbereich präsentieren unter anderem Universitäten und Hochschulen ihre aktuellen Forschungsprojekte.

In der Communication Area finden Impulsvorträge und Diskussionsrunden zu zukunftsweisenden Innovationen statt. Darunter die Top-Themen "Bauen für die Städte der Zukunft" (Dienstag, 18. April), "Robotergestützter Rückbau zur Wiederverwendung" (Mittwoch, 19. April) oder "Urban Mining Design" (20. April).

In der Start-up Area präsentieren 40 junge Unternehmen ihre Lösungen und Produkte für das Bauen von morgen. In diesem Rahmen findet am Donnerstag, 20. April, eine Start-up Innovation Challenge unter den teilnehmenden Firmen statt.

Zahlreiche Preisverleihungen und Konferenzen

Erstmals verleiht der Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure den "Baltasar Neumann Preis" auf der BAU. Die Bekanntgabe der Gewinner findet am 19. April im Forum C2 statt. Weiteren Wettbewerbe sind "Innovationspreis Architektur + Bauwesen" (17. April) und "Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft" (18. April).

Konferenzen wie "Bauen 2023 – was jetzt zu tun ist" (17./18. April) sowie "Digitales Bauen, Planen und Betreiben" (18. April) und das Trainingscamp des Nationalteams Deutsches Baugewerbe (täglich im Atrium West) runden das Rahmenprogramm der BAU 2023 ab.

(bt)