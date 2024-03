Großer Auftritt für die Besten der Besten Österreichs: Bei der "Best-of-Talent"-Gala der Bundessparte Gewerbe und Handwerk wurden kürzlich 31 Sieger*innen der Bundeslehrlingswettbewerbe aus ganz Österreich für ihre Spitzenleistungen ausgezeichnet. Die Feier fand im Festsaal der Wirtschaftskammer Österreich in Wien statt.

Mittendrin war Lukas Penz (20) aus Langschlag/Niederösterreich: Er macht bei Glas Käferböck in Weitersfelden (OÖ) seine Ausbildung zum Glasbautechniker und konnte den Bundeslehrlings­wettbewerb für sich entscheiden. Gastgeberin Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich, überreichte gemeinsam mit Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm, WKÖ-Vizepräsident Philipp Gady und Skills-Austria-Präsident Josef Herk die Trophäen und Urkunden.

"Die Auszeichnung kam für mich überraschend und hat mich sehr gefreut. Auch an den Austrian Skills nehme ich teil", sagt Lukas Penz. "Nach der Lehrabschlussprüfung möchte ich in Richtung Meisterprüfung gehen." Thomas Käferböck von Glas Käferböck ergänzt: "Die Lehrlingsausbildung ist uns sehr wichtig. Obwohl es momentan schwierig ist, fähige Leute zu bekommen, sind wir in der glücklichen Lage, Mitarbeiter wie Lukas zu haben. Wir sind sehr stolz auf diese Leistungen und freuen uns über positive Ergebnisse wie beim Bundeslehrlingswettbewerb. Wir unterstützen unsere Lehrlinge sehr dabei und stehen voll hinter ihnen, wenn sie an Wettbewerben wie diesem teilnehmen wollen."

(bt)