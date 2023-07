Am Abend kamen dann rund 400 Gäste zur feierlichen Siegerehrung in der festlich geschmückten Galerie des Designcenters zusammen. Nach dem Einzug der Länderteams mit ihren Zunftfahne folgte die Begrüßung der Ehrengäste und die Ansprachen der Vertreter*innen aus Politik, Wirtschaft und der Sponsoren. Bevor es an die Siegerehrung ging, gratulierte BIM Gerhard Spitzbart allen Teilnehmenden zu ihrem Können und Herzblut, das sie bei der Fertigung der schwierigen Stücke an den Tag gelegt hatten. "Man hört immer wieder, dass die Jugend heute nicht mehr leistungsbereit ist. Dass diese Aussage in keiner Weise stimmt, haben unsere Lehrlinge heute eindrucksvoll bewiesen", so Spitzbart, der die Bühne auch gleich für eine weitere Ehrung nützte: LIM Alois Kitzberger wurde für sein langjähriges Engagement in der Innung die "Goldene Ehrennadel der Tischler" verliehen.