Jennifer Konsek alias "Jenni vom Dach" ist bereits ein bekanntes Gesicht in der Branche. Die Spenglermeisterin setzt sich nicht nur für mehr Frauenpower im Bauhandwerk ein, sondern will zeigen, wie vielseitig und abwechslungsreich ihr Handwerk ist. Die Münchnerin arbeitet im Betrieb ihres Vaters, "Die Dachlatte" in Eching bei München. Auf Instagram gibt sie einen Einblick in ihren beruflichen Alltag auf dem Dach. Dabei ist ihr wichtig zu demonstrieren, dass man als Frau heute alles arbeiten kann, was man möchte.