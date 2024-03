Positive Stimmung trotz negativer Baukonjunktur

Dieser Enthusiasmus spiegelte sich in den Bewertungen der Ausstellerbefragung wider: 95,3 Prozent der Befragten gaben der Messe Bestnoten und 81,5 Prozent sehen die Dach+Holz weiterhin als Pflichttermin. Trotzdem die Prognosen für die Baubranche eher düster sind, sind die Auftragsbücher im Handwerk nach wie vor meist vor gut gefüllt. Vor allem der Bereich Bauen im Bestand und Dachsanierungen sind die Treiber in diesen Krisenzeiten, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. "Der Optimismus des Handwerks war auf der Dach+Holz International hautnah spürbar und gab den Herstellern aus der Industrie einen großen Schwung Motivation", berichtet Messechef Dieter Dohr. "Während meiner Gespräche auf der Messe wurde deutlich, dass Dachdecker, Zimmerer und Bauspengler auf die Bedürfnisse eingehen können, die aktuell in der Branche stark nachgefragt werden, trotz der allgemeinen Unsicherheiten in der Baukonjunktur."

Diese gute Stimmung reflektierte sich auch in den positiven Bewertungen der Aussteller hinsichtlich der Besucherstruktur: 96,2 Prozent von ihnen schätzten die Qualität der Besucher*innen und 91,1 Prozent geben an, dass sie ihre wichtigsten Zielgruppen auf der Messe erreichen konnten.