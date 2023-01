Geförderte Dachlehrgänge Sicheres Arbeiten in der Höhe

In den Bundesländern Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland, Wien, Steiermark und Kärnten sind im Jänner wieder die geförderten Dachlehrgänge angelaufen, die in Kooperation mit den Landesinnungen und der AUVA angeboten werden. Die beliebten Lehrgänge laufen noch bis in den März hinein.