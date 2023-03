Dächer und Fassaden vor den Vorhang

Siegerehrung

In jeder Kategorie werden drei Projekte vom Bewertungsgremium nominiert. Die Nominierten dürfen an der Siegerehrung teilnehmen. Der Gewinner jeder Kategorie wird schließlich beim Festabend im Rahmen des IFD Kongresses 2023 am Freitag, den 13. Oktober in Bozen verkündet und erhalten ihre Preise vom IFD-Vorstand.

(bt)