Ein fixer Termin im Programm des Designmonat Graz ist die alljährliche Design Battle, die auch heuer wieder in der Tischlerei Prödl in Kirchberg an der Raab stattfand. Am 16. Mai erlebten die Zuschauer*innen hautnah mit, wie interdisziplinäre Teams in nur wenigen Stunden ein neues Designobjekt entwickeln. Das Publikumsvoting führte dann gemeinsam mit der Abstimmung der Jury zur Kür der Gewinner*innen.