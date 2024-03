Die Mailänder Möbelmesse zieht im April wieder das internationale Who is Who der Interior- und Design-Szene nach Italien. Mit dabei sind dreißig österreichische Unternehmen, die während der Milan Design Week vom 16. bis 21. April 2024 im Design Palazzo Austria in der Mailänder Innenstadt ihre Produkthighlights vorstellen: vom Sessel, der für Konstantin Filippous Haubenlokal entworfen wurde, über Naturfaser-Teppiche, gestaltet von einem prämierten Innsbrucker Studio, bis hin zum Bett aus dem Bregenzerwald, das nicht nur mit seinem Design, sondern auch mit seiner Abbaubarkeit Zeichen setzt. Die jurierten Objekte werden von der Außenwirtschaft Austria in einem Palazzo im Trendviertel Brera präsentiert. Das Wiener Architekturstudio Vasku & Klug setzt die Exponate in den prunkvollen Räumen in Szene.