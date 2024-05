Marketsounding für bimt-t

Erste Ergebnisse dieser Arbeit wurden am Baukongress vorgelegt: die ÖBV-Regelwerke „EU-Taxonomie im Bauwesen“ und „Alternative Vergabe- und Vertragsmodelle“. Außerdem wurde ein Marketsounding für ein neues Software-Tool namens „bim-t“ durchgeführt. Die Bauzeitung hat in ihrer Ausgabe 6/2024 bereits ausführlich über dieses Tool berichtet: Das Tool soll im Sommer 2025 auf den Markt kommen. Es soll dem Thema BIM in Österreich zum lang ersehnten Durchbruch verhelfen, indem es ermöglicht, Standards von BIM-Modellen von einem Unternehmen in das andere zu transformieren – und zwar ohne, dass dafür das ganze Modell nachgebaut werden muss. „Ein Boost für den Einsatz von BIM wäre die Folge“, so die ÖBV.

Digitalisierung und Nachhaltigkeit: Diese beiden Themen spielten in den 50 Fachvorträgen, die im Laufe der beiden Tage gehalten wurden, die entscheidende Rolle – egal ob im Hochbau, im Infrastrukturbau oder in der Forschung. Ein Beispiel dafür waren „nachhaltige Rippendecken“, deren Schalung aus dem 3D-Drucker kommt. So können 40 Prozent Beton gespart und gleichzeitig eine um 80 Prozent höhere Traglast realisiert werden als bei herkömmlichen, massiven Flachdecken. Ähnlich beeindruckend: Eine innovative Berechnungsmethode für dreidimensionale Gebäudemodelle, die erstmals beim Hochhaus Q-Tower zum Einsatz kam. Mit ihr lässt sich der CO2-Verbrauch in der Gebäudeherstellung massiv senken.

Nach so viel Neuem bot der Kongressabend abschließend die Möglichkeit, entspannt zu Netzwerken. Und auch der war ein echter Erfolg: Trotz im Vergleich zu 2022 doppelten so großen Saal war der Abend bereits im März ausverkauft.

„Nach dem erstmals im Austria Center durchgeführten Kongressabend 2022, gab es eine so große Nachfrage für 2024, dass wir in einen doppelt so großen Saal übersiedeln mussten. Und selbst dort war der Abend unter dem Motto „Come Together“ bereits Anfang März restlos ausverkauft“, so ÖBV-Geschäftsführer Pauser.