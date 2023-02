Anfang nächsten Jahres ist es wieder so weit: Gemeinsam gehen die Vöbu Fair und die Österreichische Geotechniktagung in die nächste Runde. So soll sich die Messe Wien am 1. und 2. Februar 2024 wieder in den Hot-Spot für Geotechniker, Tiefbauer und Spezialtiefbauer verwandeln. Was von feststeht ist, dass die "Vienna - Terzaghi Lecture" der 14. Österreichischen Geotechniktagung von Peter Day gehalten werden wird und der Schwerpunkt auf Gründungen - mit einem Vortragsblock zum grabenlosen Rohrleitungsbau - gelegt wird.

Interessierte Spezialisten können noch bis 19.04. 2023 ihre Projekte und aktuellen Entwicklungen einreichen, um sie dann auf der ÖGT zu präsentieren. Ebenso können Firmen ab sofort einen Stand für die Vöbu Fair buchen.