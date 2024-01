Verschwendung reduzieren

Die Gedanken führten also dahin, ohne Komfortverlust mit weniger Raum auszukommen. Daniel Riedl warf auch das so genannte „halbe Zimmer“ ein, das es praktisch gar nicht mehr gibt. Dabei würde so viel Potenzial drinnen stecken: Krabbelstube, Homeoffice, Versandlager, Ordination etc. – an Flexibilität kaum zu toppen. Auch Christoph M. Achammer, der Wohnbau hauptsächlich in der Schweiz baut und der Meinung ist, dass man dort in diesen Fragen schon sehr viel weiter sei, würde ein stärkeres „Community Building“ in der Architektur sehr begrüßen: „Wir müssen auch wieder zurück zu den Blockstrukturen, die für den Städtebau sind. In den letzten 50 Jahren wurden im Prinzip nur Einzelobjekte mit Abstandflächen gebaut. Wichtig ist aber, dass in einer Branche, wo Potenzial da ist, 30 bis 50 Prozent Verschwendung zu reduzieren, ohne jemandem etwas wegzunehmen, also wirklich keine Gewinne, sondern nur Verschwendung zu reduzieren, dieses auch zu nutzen. Auf Baustellen werden 20 Prozent der angelieferten Kabel nicht benötigt. Auch bei den Fliesen werden nur 80 Prozent verbaut. Nicht nur aus ökologischen Motiven braucht es hier ein Umdenken: Wir machen zu 30 bis 40 Prozent Dinge, die völlig umsonst sind im Vergleich dazu, wenn wir einen direkten planerischen Prozess machen würden. Darin liegt ein großer Hebel zu einer qualitativen Verbesserung.“