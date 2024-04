Eintauchen in die digitale Welt

Die Teilnehmenden können bei Betriebsbesichtigungen, in Workshops und Vorträgen verschiedene Facetten der Digitalisierung erleben: Im Rahmen der Reise wird u.a. das Werk von Sachsenküchen in Dippoldiswalde besucht, ebenso erfahren die Teilnehmer*innen mehr über den Innenausbau von Superyachten in den Deutschen Werkstätten in Hellerau. In der digitalen Fabrik der Berufsakademie Dresden wird eine "Hand-on-Session" geboten. Ebenso gibt es spannende Einblicke, wie mit neuen Technologien Materialien imitiert und bei der Renovierung des Dresdner Residenzschlosses eingesetzt werden. Weiters auf dem Programm stehen ein Workshop und Vorträge rund um innovative Technologien zu den Themen Design, Prozessoptimierung und Materialauswahl mittels Künstlicher Intelligenz speziell für Tischler*innen und die Möbelbranche. Ziel der Reise ist es, im Rahmen eines sogenannten „Prototype Bootcamps“ in die Welt der Digitalisierung einzutauchen und praxisorientierte Lösungen für das jeweilige Unternehmen zu generieren. Weitere Informationen zur Reise und Anmeldung gibt es hier. (gh)