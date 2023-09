Der Ethouse Award würdigt thermische Gebäudesanierungen, die Energieeffizienz auf hohem Niveau umgesetzt haben. Bewertungskriterien sind die Ausführungsqualität, der Umgang mit dem Altbestand, die architektonische Umsetzung sowie der Umfang der Energieeinsparung. Einreichungen sind in den drei Kategorien öffentliche und gewerbliche Bauten sowie Wohnbau möglich. Neben Planer*innen werden auch die WDVS-verarbeitenden Betriebe ausgezeichnet. Auch Gemeinden werden mit ihren Projekten zur Einreichung angesprochen.

Der mit 12.000 Euro dotierte Preis wird am 6. März 2024 in Wien verliehen. Achtung: Einreichschluss ist bereits am 9. Oktober 2023.