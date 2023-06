Rund 600 Schüler*innen haben heuer bei der Eternit HTL-Trophy mitgemacht und für einen neuen Rekord an Einreichungen gesorgt: Fast 400 Projekte zeigten beim 31. Kreativ-Wettbewerb für Bau- und Design-HTLs, was man aus Faserzement alles machen kann. "Es ist beeindruckend, mit wie viel Begeisterung und Elan die Schülerinnen und Schüler bei unserem Wettbewerb, den es mittlerweile übrigens schon seit mehr als 30 Jahren gibt, jedes Jahr aufs Neue mit dabei sind", zeigt sich Geschäftsführer Robert Pramendorfer erfreut. "Heuer aber ist es etwas ganz Besonderes für uns, denn noch nie zuvor gab es so viele Faserzement-Ideen, die eingereicht wurden."