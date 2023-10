Nach coronabedingten Absagen und Verschiebungen und einer „abgespeckten“ Sommer-Edition im Juli 2022 soll vom 19. bis 22. März 2024 in Nürnberg endlich wieder alles nach Plan laufen. So hoffen die Veranstalter, an die Zahlen der letzten regulären Ausgabe des Messedoppels Holz-Handwerk und Fensterbau Frontale „vor Corona“ im Jahr 2018 anzuschließen. Damals wurden während der vier Messetage mehr als 110.000 Besucher*innen gezählt, mit 1.329 Ausstellenden aus 42 Ländern wurde ein einmaliger Rekordwert erzielt. Damit dies auch im nächsten Jahr erreicht werden kann, setzt die Nürnberg Messe auf die Kombination von Bewährtem und Neuem.

Verbesserte Sichtbarkeit

Eine der Änderungen: „Auf vielfachen Wunsch der Ausstellenden“, so der Veranstalter, werde für die Ausgabe 2024 die Hallenkonstellation angepasst und weiterentwickelt. Die Halle 8 steht dann komplett der Holz-Handwerk zur Verfügung. Hier wird künftig neben den bestehenden Maschinenhallen 9, 10.0 und 11.0 das Angebotssegment Maschinen für die Holzbe- und -verarbeitung zu finden sein. Der gemeinsame Schnitt- und Schwerpunkt mit der Fensterbau Frontale im Bereich Fenster, Tür und Fassade wandert in die Halle 7. So sollen ein optimaler Besucher*innenfluss und die Sichtbarkeit des Themas gewährleistet werden. Die neue Heimat für das Thema Beschläge wird sich im westlichen Teil der Halle 12 befinden. Um den Umzug abzurunden, ziehen Softwareanbieter künftig in die Halle 10.1 um.