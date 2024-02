In Zeiten von Social Media dürfen auch bei einer Fachmesse Influencer nicht fehlen. Spannende Einblick in die Welt des Social Selling und Social Networking gibt daher der Vortrag „Influencer in der Fensterwelt – Mitarbeiter und Chefs erobern Social Media“. Digitalisierung clever nutzen und umsetzen in Handwerksbetrieben, wertvolle Impulse für mehr Ordnung, Tempo und Sicherheit im Betriebsalltag – diese Infos liefert das Forum „Digitalisierung-praktisch-Gestalten für das Handwerk“. In kurzweiligen Power-Interviews mit Digitalisierungsexperten und Handwerkskollegen soll unter anderem deutlich werden, wie moderne digitale Systeme den Geschäftsalltag und die Arbeitskultur verändern, Routinearbeiten automatisieren, Abläufe beschleunigen und dabei die Einhaltung von Regeln, Vorschriften und Qualitätsvorgaben vereinfachen. Einige Highlight-Themen sind: moderne Fachkräfte- und Nachwuchsgewinnung, Marketing mit Hilfe sozialer Medien, Augmented Reality und Online-Konfiguratoren sowie papierarme Büros. Jeder Messetag schließt mit einer Diskussionsrunde zwischen Fachleuten und Publikum zu Herausforderungen der digitalen Technik ab. Welche neuen Produkte, Innovationen und wegweisenden Technologien die Metallbranche zu bieten hat, das erfahren die Messebesucher auf der Sonderschau „MetallbauTreff“. Den Themen CO2-Effizienz und Schutz vor Klimaextremen mit nachhaltigen Fenstern, Türen und Fassaden wird eine Hauptrolle auf der Sonderschau „klima.sicher.bauen“ des ift Rosenheim und der NürnbergMesse zuteil. Aussteller präsentieren hier auf 300 Quadratmetern ihre zukunftsweisenden Lösungen fürs Bauen, Reparieren und Warten solcher Fenster, Türen und Fassaden. Am Beispiel funktionsfähiger Bauelemente der Mitaussteller wird gezeigt, was klimasicher bauen, Nachhaltigkeit und Klimaresilienz praktisch bedeutet. Auch das Thema Recycling spielt hier eine zentrale Rolle.

wire & tube, 15.-19.04.2024

Das Who is Who der internationalen Draht-, Kabel- und Rohrbranche trifft sich im April 2024 in Düsseldorf, wenn die beiden globalen Leitmessen wire und tube an den Start gehen. Neben neuen Produkten und Trends stehen heuer Nachhaltigkeit und Energieeffizienz noch stärker im Fokus als bei der Fachmesse vor zwei Jahren. Trendforen, Expertentreffen und spezielle Pavillons zu Themen wie Edelstahl, Wasserstoff, andere regenerative Energieträger, Trennen und Schneiden, Kunststoffrohre und Endprodukte bei Fastener & Spring Making Technologien stehen im Fokus.

Die wire präsentiert sich 2024 in den Messehallen 9 bis 17. Sie ist so groß wie nie zuvor und übersteigt mit rund 66.900 Quadratmetern belegter Ausstellungsfläche und 1.026 Ausstellern aus 60 Ländern sogar das Niveau vor der Pandemie. Gezeigt werden Maschinen und Anlagen zur Drahtherstellung und Drahtveredelung, Endprodukte bei Fasteners & Springs, Werkzeuge zur Verfahrenstechnik, Werkstoffe, Glasfasertechnologien, Spezialdrähte und Kabel. Neben Draht- und Kabelmaschinenherstellern, Draht- und Kabelprodukten und Glasfasertechnologien werden imposanten Gitterschweißmaschinen in Halle 17 gezeigt. In der Halle 16 präsentiert sich die gesamte Wertschöpfungskette für Befestigungselemente und Federn: von Rohstoffen, Maschinen und Anlagen bis zu Befestigungen, Verbindungen und Technischen Federn. Für Hersteller, Händler und Einkäufer von Schrauben, Halterungen, Bau- und Beschlagteilen, Federn aller Art und Drahtbiegeteilen ist die wire Düsseldorf erneut ein topaktuelle Informations- und Orderplattform. Bestens gebucht ist auch die Tube. Bislang werden 768 Aussteller aus 49 Ländern dabeisein. Sie belegen in den Hallen 1 bis 7.1 eine Gesamtfläche von 49.600 Quadratmetern. Die gesamte Prozesskette der Rohrindustrie präsentiert sich auf der Tube 2024 konzentriert und kompakt: Maschinen und Anlagen zur Rohrherstellung, Rohrbearbeitung und Rohrverarbeitung sowie Rohmaterialien, Kunststoffrohre, Rohre und Zubehör, Gebrauchtmaschinen, Werkzeuge zur Verfahrenstechnik, Hilfsmittel, Mess-, Steuer-, Regel- und Prüftechnik gehören zum umfangreichen Angebot. Der Handel mit Rohren, Pipelines, OCTG-Technologien und Profile ergänzen das Angebot.

Intertool & Schweissen, 23-26.04.2024

Die erste Edition vor zwei Jahren hat gezeigt: Der Weg nach Wels war der Richtige. In diesem Jahr folgt Veranstalter RX dem Wunsch der Branche nach einem Termin im April und ergänzt die Intertool inhaltlich um die Fachmesse Schweissen mit Füge-, Trenn- und Beschichtungstechnik. Die beiden Messen sind vor allem für die in Österreich stark vertreten Klein- und Mittelbetriebe (KMU) interessant. „Unser Anliegen ist es, mit unseren Veranstaltungen ein möglichst breites Spektrum abzudecken und Synergieeffekte zu nutzen“, sagt Christoph Schrammel, Product Manager Intertool und Schweissen. Für Metallbauer auch spannend: In Halle 21 zeigt das Austrian Center for Digital Production, kurz CDP, praxiserprobte Lösungen rund um digitale Transformationen und Automatisierung von diskreten Fertigungs- und Produktionsprozessen.

CastForge, 04-06.06.2024

Drei Tage lang wird es Anfang Juni am Stuttgarter Messegelände für die Guss- und Schmiedebranche „heiß“ hergehen. Und zwar bei der Fachmesse CastForge. Rund 150 internationale Aussteller präsentieren sich den Konstrukteuren, Entwicklern und Einkäufern aus dem Maschinen-, Stahl- und Anlagenbau sowie Zulieferindustrie und zeigen die gesamte Wertschöpfungskette vom Schmiederohling über die maschinelle Bearbeitung bis hin zum finalen Bauteil. Das Leistungsspektrum der CastForge umfasst dabei vielfältige Produkte aus Stahl-, Grau- und Sphäroguss, Nichteisen-Guss sowie Schmiedeteile inklusive deren Bearbeitung. //