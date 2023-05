Peter Schober eröffnete die Veranstaltung und führte das Publikum in das Programm des Branchentreffs ein: "Fenster sind viel mehr als nur eine Öffnung in der Wand. Sie sind sowohl Zeugen vergangener Zeiten, sie öffnen aber auch den Blick in die Zukunft und wirken sowohl nach innen wie nach außen." Architekt Andreas Kleboth erörterte in seinem Vortrag "Window of Opportunity", dass gesellschaftliche und technologische Trends eine Chance fürs Bauen allgemein sowie für die Fenster- und Türenbranche im Speziellen sind. Ihnen müsse "proaktiv, kreativ und lösungsorientiert begegnet werden". In die gleiche Kerbe schlug Christoph Rellstab von der Berner Fachhochschule BFH für Bauingenieurwesen. Er wagte einen Blick in die (Fenster-)Glaskugel und plädierte für intelligente und selbstständige Fenster, die sowohl förderlich für die Gesundheit, Behaglichkeit und das Sicherheitsempfinden sind, als auch eine zentrale Rolle als Energieproduzent im Gebäudepark einnehmen. Die Sanierung und Updatefähigkeit nimmt in seinem Modell eine zentrale Rolle ein. Danach holte Marktexperte Andreas Kreutzer (Branchenradar) die Zuseher*innen wieder in die Gegenwart. Laut Kreutzer wird sich der Rückgang des Neubaus, gepaart mit einem überschaubaren Sanierungspotenzial, auf das Wachstum des klassischen Fenstermarktes auswirken. Sein Fazit: "Dem Funktionsfenster gehört die Zukunft."