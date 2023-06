"Unser bisheriger Anmeldestand lässt darauf schließen, dass gute Stimmung und einmalige Atmosphäre in den Messehallen wieder garantiert sind! Wer das nicht verpassen möchte, sollte sich bereits jetzt den Termin fest im Kalender markieren. Auch noch nicht angemeldete Aussteller sollten jetzt schnell sein, um sich noch einen Standplatz zu sichern. Wir können es kaum erwarten, dass es losgeht und machen uns bis dahin voller Elan und Vorfreude an die letzten Vorbereitungen", so Elke Harreiß, Leiterin der Fensterbau Frontale bei der Nürnberg Messe.