Mit ihrem Messeticket zur Fensterbau Frontale erhalten Besucher*innen neben den neuesten Entwicklungen und Innovation im Bereich Fenster-, Türen- und Fassadenbau der Aussteller auch Zutritt zum umfangreichen Rahmenprogramm.

Das sind die Highlights:

Forum Digitalisierung praktisch gestalten (Halle 7)

In einer Kombination aus Impulsvorträgen, Praxisdialogen, Kompaktworkshops und Produktpräsentationen gibt es hier praktische Anleitungen zur Umsetzung der Digitalisierung von Betriebsabläufen – speziell abgestimmt auf die Anforderungen von Handwerksbetrieben.

Fensterbau Frontale Forum (Halle 7A)

Top-Speaker referieren und diskutieren praxisnah über Highlight-Themen wie Nachhaltigkeit, Lüften, Montage und serielles Bauen und Sanieren.

Sonderschau "klima.sicher.bauen" (Halle 1)

Die Sonderschau des ift Rosenheim und der NürnbergMesse widmet sich den Themen CO 2 -Effizienz und Schutz vor Klimaextremen mit nachhaltigen Fenstern, Türen und Fassaden sowie Recycling.

JobMatch (Halle 7)

Ein neuartiger Ansatz der Fachkräftegewinnung wird hier erstmalig gemeinsam mit der Fensterbau Frontale von mehrmacher in Kooperation mit der NürnbergMesse verfolgt. Im Sinne des Reverse-Recruiting-Ansatzes präsentieren sich hier Top-Arbeitgeber der Branche und werben um Fachkräfte.

"Young Innovators" (Halle 7)

Auf dem Gemeinschaftsstand präsentieren Start-ups und junge Unternehmen ihre innovativen Produkte der Fachwelt.

11. Forum Architektur-Fenster-Fassade (NCC Ost)

Internationale Expertinnen und Experten diskutieren über das Thema „Umbau:fähig – Gestaltung・Langlebigkeit・Resilienz“. Passend dazu gibt es erstmalig Guided Tours für Architektinnen und Architekten.

MetallbauTreff (Halle 5)

Interessierte Fachbesucher*innen erfahren hier, welche neuen Produkte, Innovationen und wegweisenden Technologien die Metallbranche zu bieten hat.

Sonderflächen "Fokus Innentüren" (Halle 4)

Führende Hersteller von Innentüren stellen hier eine Auswahl ihrer Produkte und innovativen Designs vor und stehen für den persönlichen Austausch zur Verfügung.

"Taste of windays" (NCC Ost)

Die Berner Fachhochschule organisiert auch dieses Jahr wieder gemeinsam mit dem Schweizerischen Fachverband Fenster- und Fassadenbranche (FFF), der Holzforschung Austria und der TU Wien die Veranstaltungsreihe „Taste of windays“, die spannende Einblicke in Innovationen gibt.

Preisverleihung "Meisteraward" (Fensterbau Frontale Forum, Halle 7A)

Handwerksmeister-Nachwuchskräfte dürfen sich auf eine Auszeichnung freuen, wenn sie herausragende Prüfungsleistungen in Theorie und Praxis bei der Fortbildung zur Meisterin oder zum Meister des Glaserhandwerks vorweisen können.

Preisverleihung "Fensterbauer des Jahres 2024" (Fensterbau Frontale Forum, Halle 7A)

Neben dem Hauptpreis an den Fensterbauer des Jahres 2024 für die kreativste und innovativste Unternehmerpersönlichkeit werden auch zwei weitere Preise für hervorzuhebende Leistungen in den Bereichen Produktentwicklung und Fertigung sowie Nachhaltigkeit und Energieeffizienz verliehen.

