Holz-Handwerk: Branchenplattform in herausfordernden Zeiten

Auf der Holz-Handwerk 2024 zeigten 329 Aussteller die neuesten Trends und Innovationen der Holzbe- und -verarbeitungsbranche, von der Säge- und Schleifmaschine bis hin zur Holzbearbeitungsmaschine oder Absauganlage. "Wir freuen uns sehr darüber, dass die Holz-Handwerk trotz der konjunkturellen Rahmenbedingungen in der Baubranche so gut besucht war und wir wieder in der Lage waren, den vollständigen Betriebsbedarf des Schreiners und damit die komplette Wertschöpfungskette der Holzbe- und -verarbeitung zu präsentieren. Der Erfolg der Veranstaltung zeigt: Gerade in herausfordernden Zeiten gewinnt eine Branchenplattform wie die Holz-Handwerk nur noch mehr an Bedeutung", so Stefan Dittrich, Veranstaltungsleiter der Holz-Handwerk. Zusätzliche Highlights waren die Sonderschau des FSH Bayern "DesignObjekt – ObjektDesign" sowie der Holz-Handwerk Campus, auf dem sich verschiedene Fach- und Meisterschulen präsentierten.