Spannende Rundgänge

Als fachliches Highlight wird das Format "Expo Talk", moderiert von Science Buster Martin Moder hervorgehoben. Dabei lieferte eine Expertenrunde spannende Einblicke zur Energiewende und Tipps zur Umsetzung des Erneuerbare Wärme-Pakets 2024 der Bundesregierung. Das EWP, das 1,25 Milliarden Euro für Betriebe, Gemeinden und Private bereitstellt, wurde in zwei Vorträgen vorgestellt. Am an einem Infostand erhielten Handwerksbetriebe individuelle Förder-Auskünfte zu den Vorhaben ihrer Kund*innen.

Eine Premiere waren die sogenannten "Expo Walks", bei denen das Frauenthal Management Besuchende zu ausgewählten Ausstellern führte. Rundgänge gab es zu den Themen Photovoltaik, Energiewende, Elektro, Werkzeug, Armaturen und Rohrleitungstechnik.

Die Veranstalter planen die Messe 2026 wieder stattfinden zu lassen.