Geberits Neuheiten via Online-"Sneak Preview"

Die Veranstaltung richtet sich an Baubeteiligte, die in einem 60-minütigen Stream kompakt, praxisnah und digital die Geberit Neuheiten bereits vor der Energiesparmesse und anderen Frühjahrsmessen kennenlernen und sich damit ihren Wissensvorsprung sichern wollen. Teilnehmer*innen erhalten dabei praxisrelevante Informationen für ihr Tagesgeschäft per Stream direkt auf den Computer.

Präsentiert wird unter anderem das neue Acanto WC, die neue Sigma70, das Sanitärmodul Monolith Plus sowie die neue Duschrinne CleanLine50 mit innovativem Profil. Zudem erhalten die Teilnehmer*innen Einblick in intelligente Lösungen für das Management von Sanitäranlagen.

www.geberit.at/neuheitenstream