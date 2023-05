Geburtstagsfeier mit Wow-Innovation

Es ist eine jener raren echten Innovationen, bei denen man im Nachhinein oft fragt, warum dies nicht schon längst erfunden worden sei. Denn bedenkt man das begrenzte Platzangebot in den Bädern von Herrn und Frau Österreicher, dürfte der Bedarf für „Joice“ sehr groß sein. Anders als etwa bei der Twinline ist diese Lösung völlig barrierefrei, also ohne störende Stufe/Rampe/Leiste konzipiert … wodurch sie im Übrigen auch förderungswürdig ist. Ausgegangen ist man zu Beginn der Entwicklung vor rund 30 Monaten von dem Fakt, dass in Österreich zwar mehrheitlich geduscht wird (und dabei Walk In-Lösungen im Trend liegen), dennoch nicht gänzlich auf die Möglichkeit einer Badewanne verzichtet werden mag.

Laut dem Artweger Management soll Joice bereits ab September zu einem Preis ab 3.660,- Euro verfügbar sein. Sobald wir mehr Informationen über diese bereits zum Patent angemeldete Weltneuheit haben, werden wir an dieser Stelle berichten.