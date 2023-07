glasstec 2024: Ausstelleranmeldung ab sofort möglich

Turnusmäßig findet die nächste weltweit führende Fachmesse der Glasbranche vom 22. bis 25. Oktober 2024 auf dem Düsseldorfer Messegelände statt. Fachleute aus der ganzen Welt können auf der glasstec Produkte und Lösungen entlang der kompletten Wertschöpfungskette rund um den Werkstoff Glas erleben.

Mit dem neuen Claim "WE ARE GLASS" möchte die Messe ihre Position als führende Veranstaltung der Glasbranche unterstreichen und setzt als umfassende Informationsplattform in Konferenzen, Foren und Tagungen thematische Schwerpunkte wie Kreislaufwirtschaft, Digitale Technologien und Dekarbonisierung.

Die Vorbereitungen für die glasstec 2024 sind bereits in vollem Gange. Unternehmen haben ab sofort die Möglichkeit, sich als Aussteller unter glasstec.de/Anmeldung anzumelden.

(bt)