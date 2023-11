Eines vorneweg: Man kann es schaffen, in einem Tag alle Standorte der Innovationstage zu besuchen und dabei mit jedem teilnehmenden Unternehmen mehr als nur ein paar flüchtige Grußworte zu wechseln. Man sollte dann allerdings wirklich früh aufbrechen und tunlichst auf eine Mittagspause verzichten. Letzteres erübrigt sich auf der Tour durch Oberösterreich aber ohnehin, da auf den einzelnen Hausmessen reichlich Speis und Trank dargeboten werden. Als Lohn für einen solcherart dicht gepackten Tag erhält man eine kompakte, ausgewählte Leistungsschau aus der Welt der holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeuge. Mit dabei waren heuer SCM, Handl, Felder, Paul Ott (an deren Standort in Lambach auch Kündig und IMA Schelling mit je einer Maschine präsent waren) sowie Homag. An jedem der fünf Standorte waren außerdem die Werkzeughersteller Leitz und Oertli Leuco mit Ständen vertreten. An einzelnen Standorten konnte man zudem Hranipex sowie den Softwareanbieter RSO vorfinden. „Es war für uns ein sehr erfolgreiches Event mit Abschlüssen, guten Gesprächen, sehr internationalem Besuch, zum Beispiel auch aus den USA, Kanada und Südafrika und wie ich denke einem ansprechenden Mix für unsere Kunden, gewährleistet natürlich auch durch unsere Mitaussteller bzw. Mitveranstalter“, meint Beatrix Brunner, Geschäftsleiterin von Paul Ott.