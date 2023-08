"Die Betrach­tung dafür beginnt bereits in der Planung und ist eine der wich­tigsten Voraus­set­zungen für ein kreis­lauf­fä­higes Projekt. Wie uns die Digi­ta­li­sie­rung dabei unter­stützen kann, ist ein weiteres Thema", informiert Seminarleiterin DI Sylvia Polleres zum Programm der Holz_Haus_Tage 2023. Natio­nale und euro­päi­sche gesetz­liche und norma­tive Änderungen stehen ebenso am Programm, z. B. die OIB-Richt­li­nien 2023 und die Einfüh­rung des neuen Euro­codes hinsicht­lich der Brand­mes­sung für den Holzbau. Natürlich gibt es auch wieder Neues aus der Forschung. "Zu guter Letzt begeben wir uns mit einem Physio­the­ra­peuten auf eine einzig­ar­tige Entde­ckungs­reise in den Körper."

Details zur Veranstaltung und Anmeldung findet man hier.

(bt)