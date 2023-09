Homag nicht auf der Holz-Handwerk 2024

Als Grund für die Entscheidung nennt Vorstandsvorsitzender Daniel Schmitt unter anderem die angepasste Messestrategie in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten. "Auch wenn es uns schwerfällt – nach eingehender Analyse haben wir entschieden, uns bis auf weiteres auf die internationalen Leitmessen wie beispielsweise die Ligna in Hannover, die IWF in Atlanta oder die Interzum in Guangzhou zu konzentrieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir die Nürnberger Messe für alle Zeit gestrichen haben. Wir werden die Situation in zwei Jahren wieder neu bewerten." Die aktuell schwächere Konjunktur und der damit verbundene Rückgang beim Auftragseingang erfordere ein strengeres Kostenmanagement, so Schmitt weiter. Im August hatte der Konzern bereits über rückläufige Auftragseingänge, allerdings bei steigenden Umsätzen, berichtet.