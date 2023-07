Der "HTK-Award" ist so etwas wie die Oscar-Verleihung am Holztechnikum Kuchl. Im Rahmen eines Messebetriebs und einer Präsentation auf der Bühne stellen die Schüler und Schülerinnen der Abschlussklassen von HTL und Fachschule (FS) ihre Abschlussarbeiten vor. Der Höhepunkt des Tages ist die Preisverleihung der HTK-Awards in Gold und Silber – eine Fachjury bestehend bewertet nach Punkten. Gemeinsam mit einer Publikumswertung ergeben sich dann die Siegerprojekte.